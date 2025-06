Mais de 43 mil imóveis ficam sem luz em momento mais crítico das chuvas em SC Equipes da Celesc foram mobilizadas para atender todas as ocorrências e, até 10h, 18 mil unidades estavam sem luz ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h15 ) twitter

Mais de 43 mil locais ficaram sem luz na madrugada desta segunda-feira (23), no momento mais crítico das chuvas que afetam Santa Catarina. As principais cidades afetadas ficam na Serra catarinense e no Planalto Norte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação das chuvas em SC.

