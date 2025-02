Mais de 43°C: o que explica tanto calor na cidade mais quente de SC em 2024 A cidade de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, registrou a temperatura mais alta do ano passado no estado ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, é conhecida como o berço nacional da Oktoberfest, já que recebeu a primeira festa do gênero no Brasil em 1978. E considerando o calor que anda fazendo na cidade, quem rejeitaria uma bebida bem gelada?

Para entender melhor as razões por trás desse calor intenso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Manezinho de 14 anos conquista o Campeonato Brasileiro de ILCA 6 sub-17

Cidade das Flores: como Joinville transformou um legado histórico em um mercado de oportunidade

Porto de Itajaí: Autoridade Portuária de Santos anuncia plano de ação para 2025