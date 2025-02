Mais de 60% dos municípios de SC estão infestados pelo mosquito Aedes aegypti; SES faz alerta As altas temperaturas, somadas às fortes chuvas, favorecem a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya; cinco... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 21h46 ) twitter

Santa Catarina registrou um aumento de 68,8% nos casos prováveis de chikungunya, além de cinco mortes suspeitas por dengue em investigação e três casos prováveis de zika. Os dados são do Informe Epidemiológico e abrangem o período de 29 de dezembro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025.

Saiba mais sobre a situação alarmante e as medidas de prevenção no nosso parceiro ND Mais.

