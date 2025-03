Mais de 600 mil veículos devem trafegar pela BR-101 no Sul de SC nos próximos dias A estimativa da CCR ViaCosteira, que administra o trecho na BR-101, é que mais de 600 mil veículos trafeguem entre sexta-feira (7)... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após o fluxo intenso de veículos na BR-101 durante o período de Carnaval, a expectativa da CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho no Sul de Santa Catarina, é que mais de 600 mil veículos trafeguem entre sexta-feira (7) e segunda-feira (10).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as orientações da CCR e como evitar congestionamentos! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Deputados cobram governo de SC por ar condicionado nas escolas

Valor do dólar fecha em alta nesta sexta (7), com dados do PIB brasileiro e emprego nos EUA

Run Mulher: corrida de rua feminina altera trânsito em Florianópolis no sábado; veja o que muda