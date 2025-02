Mais de 65 mil pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão em 30 anos no Brasil Ministério do Trabalho e Emprego acredita que baixo índice educacional e falta de acesso à informação facilitam a superexploração da... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h27 ) twitter

O trabalho escravo foi abolido, oficialmente, do Brasil, em maio de 1888, mas 136 anos depois, o combate ao trabalho degradante, jornadas exaustivas e restrição da liberdade continua sendo um desafio das autoridades. Nesta terça-feira (28), Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, dados do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) mostram que, desde 1995, o país já resgatou 65 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão.

Para entender mais sobre essa grave questão e as ações de combate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

