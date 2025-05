Mais de 74 mil novas vagas de emprego são abertas em SC; veja setores que mais crescem em 2025 Acumulado dos quatro primeiros meses do ano no estado representa um total de 74.671 novas vagas de emprego; confira o que está em alta... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h36 ) twitter

O setor terciário, que engloba comércio e serviços, foi responsável por 76% das novas vagas de emprego em Santa Catarina no mês de abril. O valor representa 7.956 dos total de 10.460 postos de trabalho abertos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo governo federal por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

