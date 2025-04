Mais de 8 mil vagas de emprego estão abertas no Sine em SC; veja como se candidatar Vagas de emprego estão distribuídas por todas as regiões de Santa Catarina; do total, 455 são para pessoas com deficiência ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 24/04/2025 - 08h25 ) twitter

O Sine (Sistema Nacional de Empregos) está com 8.779 vagas de emprego abertas em Santa Catarina. Do total, 455 são exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência). O Sine é vinculado à Sicos (Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço).

Saiba mais sobre como se candidatar e as vagas disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

