Mais de mil vagas de emprego estão disponíveis em Chapecó nesta semana; confira As vagas de emprego disponíveis terão as entrevistas realizadas durante a semana; saiba como se inscrever ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balcão de Municipal de Empregos de Chapecó está com 1.302 vagas de emprego, disponíveis em 324 empresas do município. As entrevistas acontecem durante a semana, e as oportunidades de trabalho são em áreas administrativas, produção e construção civil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre as vagas e como se candidatar!

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau promove novo programa de castração gratuita para animais

‘R$ 1,5 mil o cômodo’: preço do aluguel próximo da UFSC dispara e aperta estudantes

Homem que tentou matar a ex-esposa e filha a tiros será julgado em Gaspar