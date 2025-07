Mais de R$ 1,1 mil por mês: veja com o que os consumidores de Blumenau mais gastam Estudo inédito feito pelo Sebrae revela com o que os consumidores mais gastam e o que falta no comércio dos bairros da cidade ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 08h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Alimentos, bebidas e o mercado pet estão entre os maiores gastos dos consumidores de Blumenau, segundo o Retrato do Consumidor, um estudo inédito do Sebrae divulgado na última sexta-feira (27). A margem de erro da pesquisa varia de 3,5% a 4%

Para saber mais sobre os hábitos de consumo e as oportunidades para empreendedores em Blumenau, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Empresário abre o jogo sobre a Times Square de Balneário Camboriú; veja quando inaugura

Café Cultura Pedra Branca comemora 3 anos com brunch musical e balada diurna

Com 120 crianças sem creche, MPSC cobra plano para zerar fila em cidade de SC