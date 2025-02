Mais dois suspeitos de matar empresário do Amapá a pedradas são presos em Florianópolis A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu mais dois mandados de prisão para envolvidos na morte de José Walter Pacheco, assassinado... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 23h05 (Atualizado em 11/02/2025 - 23h05 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu nesta terça-feira (11) mandados de prisão temporária de dois suspeitos de envolvimento na morte do empresário do Amapá, José Walter Bezerra Pacheco. O corpo do diretor de TV, de 61 anos, foi encontrado em 13 de janeiro, em um terreno baldio no bairro Ingleses, em Florianópolis.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

