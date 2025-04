Mais geadas? Temperaturas caem no fim de semana e devem se aproximar de 0°C em SC Massa de ar frio deve trazer temperaturas próximas de 0°C para a Serra neste fim de semana; frente fria chega no domingo (27) com temporais... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 19h00 ) twitter

Para quem gosta de observar belas paisagens em dias congelantes, um novo episódio de geada em Santa Catarina deve ocorrer nas regiões serranas a partir deste final de semana. Após oito episódios de geadas em 2025, especialista afirma que o número de registros deve aumentar até o início da próxima semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as geadas em SC!

