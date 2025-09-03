Mais gente na barca! Figueirense dispensa técnico do sub-20 e membros da comissão técnica
Figueirense confirma a saída de três membros da comissão técnica sub-20 e do diretor da base
A barca do Figueirense, que liberou jogadores e o treinador do principal, também chegou ao sub-20. Um dos desligados é o técnico Rodrigo Carpegiani, que comandou a equipe que garantiu vaga na Copa São Paulo de 2026 e dirigiu o time profissional na Copa SC de 2024.
