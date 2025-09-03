Mais gente na barca! Figueirense dispensa técnico do sub-20 e membros da comissão técnica Figueirense confirma a saída de três membros da comissão técnica sub-20 e do diretor da base ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 05h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Jorge 048/99668-7888

A barca do Figueirense, que liberou jogadores e o treinador do principal, também chegou ao sub-20. Um dos desligados é o técnico Rodrigo Carpegiani, que comandou a equipe que garantiu vaga na Copa São Paulo de 2026 e dirigiu o time profissional na Copa SC de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as mudanças no Figueirense!

Leia Mais em ND Mais:

Arrastada por 60 metros: motorista que matou mulher há mais de 10 anos se entrega em SC

Confira imagens de pai e filho estrangeiros localizados em Balneário Camboriú

Empresária fake é condenada por aplicar golpe milionário com empresa fantasma em SC