Mais moderno do Brasil: navio de guerra que ataca por céu, mar e fundo do oceano é feito em SC Construída em Itajaí, a Fragata Tamandaré terá capacidade de combate em múltiplos ambientes e vai operar com 130 militares ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h57 )

A Fragata Tamandaré, considerada o navio de guerra mais moderno do Brasil, está sendo construída em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Com capacidade de atuar em ambientes de combate na superfície, no ar e em operações submarinas, a embarcação deve ser entregue até o fim de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este importante projeto naval.

