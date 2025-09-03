Mais pesado da Expointer: touro de SC está avaliado em meio milhão de reais Criado em Içara, no Sul de Santa Catarina, Hércules, da cabanha Talismã, tem ganhado destaque em todo o país ao pesar 1.430 quilos ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 22h37 ) twitter

O touro Hércules, da Cabanha Talismã, de Içara, no Sul de Santa Catarina, tem ganhado destaque em todo o país. Isso porque, o animal conquistou o título de mais pesado da 48ª Expointer, megafeira agropecuária realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ele está avaliado em R$ 500 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa impressionante conquista!

