‘Mais tecnológico de SC’: novo hospital de R$ 400 milhões ganha data para começar a funcionar Mais de 14 municípios serão atendidos pelo novo Hospital da Unimed Litoral; estrutura tem 35.000 m² de área construída e 12 andares... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com investimento de R$ 400 milhões, o novo Hospital da Unimed em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, já tem data para iniciar os atendimentos. Diversas áreas da unidade começarão a operar no dia 25 de agosto. Conforme a Unimed Litoral, entre elas estão os pronto-atendimentos adulto e pediátrico, o Centro de Diagnóstico por Imagens e a Unidade de Internações. Em 2 de setembro, a área de oncologia passará a funcionar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo hospital!

Leia Mais em ND Mais:

Festa Per Tutti terá desfiles, bailes e gastronomia típica italiana em cidade de SC

Buscas em rio de SC mobilizam bombeiros e objeto encontrado surpreende

Câmera de segurança flagra suspeito de ter matado ex-mulher, fugindo após crime em SC