Mais um policial é preso suspeito de participação em sequestro de empresário espanhol em SP Vítima ficou sob domínio dos sequestradores por cinco dias; um militar da reserva e um policial civil já foram capturados ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 05h05 )

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um terceiro policial suspeito de envolvimento no sequestro do empresário espanhol, de 25 anos, mantido refém em um cativeiro em Mogi das Cruzes, na Grande SP. O caso aconteceu no início da semana passada, na segunda-feira (24)

