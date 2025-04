‘Mamãe do Vitor’: quem é a mulher morta a tiros pelo ex-namorado em SC Assassinato aconteceu em Jaguaruna e ainda está sendo investigado pela Polícia Civil ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 07h59 (Atualizado em 27/04/2025 - 07h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Arylaine Ucosky Silva Patrício, de 21 anos, foi morta a tiros pelo ex-namorado na cidade catarinense de Jaguaruna, no Sul do estado. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (25), por volta das 21h, no bairro Loteamento Porto Belo.

Para saber mais sobre essa tragédia e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Luxo por metro quadrado: SC tem duas ruas entre os 10 endereços mais caros do Brasil

Pai e dois filhos são mortos a tiros dentro de casa por homens encapuzados em SC

Luigi Mangione, acusado da morte de CEO, se declara inocente e enfrenta possível pena de morte