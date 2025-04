Mancha no rosto do Papa Francisco intriga fiéis; neurologista esclarece Mancha no rosto do Papa Francisco revela detalhes dos últimos momentos do pontífice antes de morrer no Vaticano ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h45 ) twitter

Uma mancha no rosto do Papa Francisco chamou a atenção de fiéis na terça-feira (22), quando o corpo do pontífice foi colocado em caixão na Casa Santa Marta. Neurologistas explicam que a marca escura pode ser um indicativo da causa da morte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a saúde do Papa Francisco e as implicações da mancha em seu rosto.

