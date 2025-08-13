‘Manchester catarinense’: esta é a cidade mais feliz do Brasil e que mais tem emprego no estado
Conheça Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, eleita a mais feliz do país e referência em qualidade de vida
A “Manchester catarinense”, além de ser a mais feliz do Brasil, é conhecida como cidade dos príncipes, das flores e da dança. Em Joinville, a qualidade de vida e a alta taxa de emprego são os principais atrativos para quem quer viver bem.
A “Manchester catarinense”, além de ser a mais feliz do Brasil, é conhecida como cidade dos príncipes, das flores e da dança. Em Joinville, a qualidade de vida e a alta taxa de emprego são os principais atrativos para quem quer viver bem.
Saiba mais sobre essa cidade incrível e suas oportunidades no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa cidade incrível e suas oportunidades no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: