'Manchester catarinense': esta é a cidade mais feliz do Brasil e que mais tem emprego no estado Conheça Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, eleita a mais feliz do país e referência em qualidade de vida ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 22h57 )

A “Manchester catarinense”, além de ser a mais feliz do Brasil, é conhecida como cidade dos príncipes, das flores e da dança. Em Joinville, a qualidade de vida e a alta taxa de emprego são os principais atrativos para quem quer viver bem.

Saiba mais sobre essa cidade incrível e suas oportunidades

