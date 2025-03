Mandioca? Sabores inusitados marcam o Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau Cerveja feita a base de mandioca é uma das novidades do Festival, que acontece de 12 a 15 de março em Blumenau ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h46 ) twitter

De 12 a 15 de março, a capital brasileira da cerveja vai se transformar no epicentro do setor cervejeiro, reunindo milhares de apaixonados e profissionais no 16º Festival Brasileiro da Cerveja. Com mais de 200 cervejarias de todas as regiões do país, o evento promete ser a maior edição de todos os tempos, celebrando a rica história cervejeira da cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades e atrações do festival!

