Manifestação nacional de indígenas provoca filas na BR-101 no Norte de SC Povos de Araquari participam de ato contra projeto de lei que anula demarcações de terras indígenas no estado ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h57 )

A BR-101, em Araquari, foi bloqueada durante manifestação nacional contra o PDL 717/2024, que anula demarcações de terras indígenas. Povos do Norte catarinense participam do ato pacífico que impactou o km 65 da rodovia na manhã desta segunda-feira (9). De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, o protesto interditou a BR-101 por volta das 10h39 e liberou às 10h57. A rodovia registrou quatro quilômetros de fila.

