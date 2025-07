Manual inédito ensina juízes de SC a lidar com armas e se defender em situações de ameaça Lançamento do 'Manual de Armamento, Tiro e Defesa Pessoal com Arma de Fogo para Magistrados e Magistradas' ocorre na quinta-feira (...

ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share