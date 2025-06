Mão é triturada em moedor de carne e mulher sofre amputação em SC O acidente aconteceu nesta sexta-feira (6) durante expediente em um frigorífico em Chapecó, no Oeste ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h56 ) twitter

Uma mulher de 31 anos teve a mão direita triturada em um moedor de carne que resultou na amputação do membro. O acidente aconteceu em um frigorífico no bairro Esplanada, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O caso foi registrado por volta das 14h08 desta sexta-feira (6), enquanto a funcionária operava a máquina de moer de carne na linha de produção.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

