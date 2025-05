‘Mar de pessoas’ cerca hotel de Lady Gaga no Rio; imagens! Fãs acampam na porta do hotel e segurança é reforçada para o megashow gratuito de Lady Gaga que promete lotar Copacabana no sábado ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 07h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 07h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Rio de Janeiro está em frenesi! Um “mar de pessoas” tomou conta dos arredores do hotel cinco estrelas onde Lady Gaga está hospedada desde a última segunda-feira (28). A expectativa para o show gratuito da Mother Monster no próximo sábado (3), na praia de Copacabana, é gigantesca, com a previsão de atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas, um número que ecoa a histórica apresentação de Madonna no mesmo local em 2024.

Não perca os detalhes dessa agitação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Traficante do RJ que transportava drogas para Europa é preso em SC

VÍDEO: Passeio de parapente quase termina em tragédia em costão perigoso de Florianópolis

Atriz mirim do SBT é intubada após sofrer sete paradas cardíacas