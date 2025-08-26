Mar, dunas e mirantes: cidade de SC une belezas naturais à praticidade de um centro urbano Com mais de 301 km² de extensão e menos de 80 mil habitantes, a “cidade das avenidas” encanta visitantes com o alto desenvolvimento... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h37 ) twitter

Chamada de “cidade das avenidas” devido ao traçado urbanístico com amplas ruas, o município de Araranguá, no Sul de Santa Catarina, vem apresentando um alto crescimento populacional, impulsionado pelo desenvolvimento econômico, pelas belas paisagens e pelos centros comerciais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as belezas e atrativos de Araranguá!

