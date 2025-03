Maratona Cultural e corrida alteram o trânsito no aniversário de Florianópolis; veja mudanças Centro da cidade terá alterações no trânsito no fim de semana para atrações da Maratona Cultural; evento conta com shows nacionais... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 01h45 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h45 ) twitter

Com o aniversário de Florianópolis no próximo domingo (23) e as comemorações começando já nesta sexta-feira (21), a cidade terá alterações no trânsito durante todo o final de semana. As mudanças acontecem na região central da cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as alterações no trânsito e as festividades programadas!

