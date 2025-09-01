Maratona de Floripa: confira como está o trânsito na capital após a prova
Evento esportivo encerra e tráfego na Beira-Mar é restabelecido; saiba como a Maratona de Floripa ainda impacta o trânsito nos bairros...
Depois da Maratona Internacional de Floripa 2025, que reuniu milhares de corredores, a cidade começa a retomar o ritmo normal. A principal mudança para os motoristas é a reabertura total da Beira-Mar Norte, que já está liberada para o tráfego.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a situação do trânsito na capital após a prova!
