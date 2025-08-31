Logo R7.com
Maratona Internacional de Floripa: horário da largada, onde assistir e informações

Maratona Internacional de Floripa tem largada às 5h10 deste domingo com a prova principal em Florianópolis

ND Mais|Do R7

A prova principal da Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 tem a largada confirmada para as 5h10 deste domingo (31), na arena montada no Trapiche da Beira-Mar Norte.

