Maratona Internacional de Floripa: início da entrega dos kits, premiação e atletas de 21 países Com recorde de inscritos, Maratona Internacional de Floripa 2025 integra praticamente todos os estados e atletas de 21 países ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A cada minuto que passa a Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 fica mais próxima. Para quem está entre os 19.230 atletas inscritos a ansiedade já deve estar difícil de segurar, mas além disso a prova estima distribuir mais de R$ 83 mil em dinheiro, além de troféus, para os cinco primeiros colocados, feminino e masculino, nos 42 km e nos 21.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes da Maratona Internacional de Floripa!

Leia Mais em ND Mais:

As quatro infrações que motivaram a ordem para demolir o Bar do Boni em Florianópolis

O que Santa Catarina fez para reduzir em 95% o número de mortes por dengue em 2025

Professora agredida por mãe de aluno relata medo e seis dias sem sair de casa em SC