Maratona Internacional de Floripa: início da entrega dos kits, premiação e atletas de 21 países
Com recorde de inscritos, Maratona Internacional de Floripa 2025 integra praticamente todos os estados e atletas de 21 países
A cada minuto que passa a Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 fica mais próxima. Para quem está entre os 19.230 atletas inscritos a ansiedade já deve estar difícil de segurar, mas além disso a prova estima distribuir mais de R$ 83 mil em dinheiro, além de troféus, para os cinco primeiros colocados, feminino e masculino, nos 42 km e nos 21.
A cada minuto que passa a Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 fica mais próxima. Para quem está entre os 19.230 atletas inscritos a ansiedade já deve estar difícil de segurar, mas além disso a prova estima distribuir mais de R$ 83 mil em dinheiro, além de troféus, para os cinco primeiros colocados, feminino e masculino, nos 42 km e nos 21.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes da Maratona Internacional de Floripa!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes da Maratona Internacional de Floripa!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: