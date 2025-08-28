Logo R7.com
RecordPlus
Maratona Internacional de Floripa: início da entrega dos kits, premiação e atletas de 21 países

Com recorde de inscritos, Maratona Internacional de Floripa 2025 integra praticamente todos os estados e atletas de 21 países

ND Mais|Do R7

A cada minuto que passa a Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 fica mais próxima. Para quem está entre os 19.230 atletas inscritos a ansiedade já deve estar difícil de segurar, mas além disso a prova estima distribuir mais de R$ 83 mil em dinheiro, além de troféus, para os cinco primeiros colocados, feminino e masculino, nos 42 km e nos 21.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes da Maratona Internacional de Floripa!

