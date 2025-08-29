Maratona Internacional de Floripa: quem são os donos dos recordes na meia e nos 42km Corredores quebraram os recordes na Maratona Internacional de Floripa e podem ser ultrapassados na prova de 2025 ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Quão rápido os atletas podem ser na Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025? Com 19.230 inscritos para correr 5km, 21km e 42km, os recordes da prova podem ser ultrapassados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Indústria transforma 98% do lixo em novos produtos e vira referência em sustentabilidade em SC

Itajaí prepara mega feirão de empregos com mais de mil vagas disponíveis

Casarão ‘mal-assombrado’ simboliza impasse sobre imóveis abandonados em Joinville