Marca Sebrae é uma das mais valiosas do Brasil

Sob a liderança do presidente Décio Lima, valor da Marca Sebrae cresceu 346% nos últimos anos, passou de R$ 7,6 bilhões para R$ 33,9 bilhões em 2025, segundo dados da pesquisa conduzida pelo Instituto Ipsos. O ativo passou de R$ 7,6 bilhões para R$ 33,9 bilhões no período de menos de três anos. Isso significa, que o Sebrae está presente na vida daqueles que sonham, que acordam de manhã e sabem se virar, buscam o próprio sustento.

Para saber mais sobre esse crescimento impressionante e o impacto do Sebrae no empreendedorismo brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

