Marcas de cachaça crescem 31% em SC e colocam o estado no top 5 do ranking nacional Santa Catarina é o estado com maior média de marcas por fabricante de cachaça no país e tem em Luiz Alves um polo premiado em produção... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 06h57 )

Santa Catarina assumiu a liderança nacional no crescimento do número de marcas de cachaça registradas, conforme o Anuário da Cachaça 2025, divulgado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Em um ano, o estado saltou de 468 para 614 rótulos, um aumento de 31%, refletindo a força de um setor em expansão e com apelo econômico cada vez maior.

Para saber mais sobre esse crescimento impressionante e o impacto na economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

