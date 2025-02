‘Marcas de sangue’: homem é encontrado morto em rua no Sul de SC Ocorrência foi registrada em Jaguaruna na madrugada desta segunda-feira (17) ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h27 ) twitter

Um homem foi encontrado morto, com marcas de sangue, em uma rua no bairro Camacho, em Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (17).

