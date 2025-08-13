Marcas de SC são destaque em concurso internacional de cerveja; veja ranking
Concurso Brasil Cup é considerado o maior concurso de bebidas da América Latina e teve, entre os destaques, o empreendedorismo feminino...
Jurados de 16 países escolheram as melhores da América Latina, em um concurso internacional de cerveja, vinhos e outros destilados, realizado em Florianópolis.
Jurados de 16 países escolheram as melhores da América Latina, em um concurso internacional de cerveja, vinhos e outros destilados, realizado em Florianópolis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do evento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do evento!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: