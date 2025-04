Marcelo Hermes faz golaço, Criciúma perde para o Athletico e segue sem pontos na Série B Criciúma fez um jogo disputado com o Athletico, mas perdeu por 2 a 1 nesta quinta-feira (10) e segue sem somar nenhum ponto na Série... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h46 ) twitter

Marcelo Hermes fez um golaço de falta para o Criciúma, mas não foi o suficiente para evitar a segunda derrota consecutiva na Série B do Brasileiro 2025. O Tigre perdeu por 2 a 1 para o Athletico, nesta quinta-feira (10), na Ligga Arena, em Curitiba.

