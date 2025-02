Marcílio Dias e Concórdia ficam no 0 a 0 pelo Campeonato Catarinense Marcílio Dias e Concórdia empataram e somaram um ponto nesta sexta rodada do Campeonato Catarinense ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 01h45 (Atualizado em 03/02/2025 - 01h45 ) twitter

O Marcílio Dias empatou com o Concórdia por 0 a 0 neste domingo (2) em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Catarinense de 2025. O confronto aconteceu no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí.

Para mais detalhes sobre a partida e a tabela do campeonato, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

