Marcílio Dias toma virada no último minuto e é eliminado da Série D pela Inter de Limeira
Marcílio Dias saiu na frente logo no início do jogo, mas tomou a virada com um golaço nos acréscimos e está eliminado da Série D
O Marcílio Dias foi eliminado pela Inter de Limeira e está fora da Série D do Brasileiro. Neste sábado, fora de casa, o time de Itajaí tomou o gol da virada nos acréscimos.
