Marcílio Dias toma virada no último minuto e é eliminado da Série D pela Inter de Limeira Marcílio Dias saiu na frente logo no início do jogo, mas tomou a virada com um golaço nos acréscimos e está eliminado da Série D ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 10/08/2025 - 07h17 )

O Marcílio Dias foi eliminado pela Inter de Limeira e está fora da Série D do Brasileiro. Neste sábado, fora de casa, o time de Itajaí tomou o gol da virada nos acréscimos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

