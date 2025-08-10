Logo R7.com
Marcílio Dias toma virada no último minuto e é eliminado da Série D pela Inter de Limeira

Marcílio Dias saiu na frente logo no início do jogo, mas tomou a virada com um golaço nos acréscimos e está eliminado da Série D

ND Mais|Do R7

O Marcílio Dias foi eliminado pela Inter de Limeira e está fora da Série D do Brasileiro. Neste sábado, fora de casa, o time de Itajaí tomou o gol da virada nos acréscimos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

