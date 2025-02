Marcinho VP, pai de Oruam, nega trégua entre maiores facções criminosas do país Líder do Comando Vermelho descarta acordo com o Primeiro Comando da Capital, mas relatório do MJSP sugere cautela ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h07 ) twitter

Marcinho VP, um dos líderes do CV (Comando Vermelho), negou a existência de um pacto entre sua facção e o PCC (Primeiro Comando da Capital). A declaração ocorre após um relatório da MJSP (Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública) alertar para um possível acordo entre as duas maiores facções criminosas do país.

