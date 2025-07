Marcos e Belutti e Dazaranha fazem show gratuito no Sul de SC em outubro Apresentações marcam os 60 anos do Complexo Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 04h57 ) twitter

O Sul de Santa Catarina tem um encontrado marcado com a história e a música. No dia 19 de outubro, um domingo, a dupla sertaneja Marcos e Belutti e a banda catarinense, Dazaranha, sobem ao palco do Parque Diamante +Energia, em Capivari de Baixo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

