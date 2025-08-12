Logo R7.com
‘Margaridas’: o apelido curioso que virou símbolo das garis em cidade de SC

O apelido “margaridas” nasceu da tradição feminina e virou orgulho na equipe de limpeza local em São Bento do Sul

ND Mais|Do R7

Quem passa por São Bento do Sul e observa a equipe de limpeza em ação pode estranhar o fato de que por lá, as garis não são chamados assim. O apelido usado pelos moradores é “margaridas” e a história por trás do nome é curiosa.

