Marido arranca silicone de mulher com faca, joga prótese pela janela e é preso em flagrante Homem suspeito de arrancar o silicone da esposa com uma faca de cozinha confessou o crime no Distrito Federal

ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share