Marido de vendedora desaparecida em SC é preso após polícia achar sangue na roupa Lusiane Borges, de 27 anos, está desaparecida desde o dia 31 de julho em Santa Cecília, Meio-Oeste ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 03h37 ) twitter

O marido da vendedora desaparecida, Lusiane Ribeiro Borges de 27 anos, em Santa Cecília, Meio-Oeste de Santa Catarina, foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (5). A prisão ocorreu após a Polícia Civil encontrar vestígios de sangue na casa do casal, no carro do suspeito e também em roupas pessoais.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

