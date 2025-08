Marido de vendedora desaparecida preso em SC revela motivo de sangue no carro Além do sangue dentro do carro do suspeito, foram encontrados vestígios de sangue na casa onde o casal morava e em peças de roupa de... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 04h37 ) twitter

O marido da vendedora desaparecida, Lusiane Ribeiro Borges de 27 anos, em Santa Cecília, Meio-Oeste catarinense, foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (5), após vestígios de sangue no carro do suspeito. Segundo a Polícia Civil, o homem alegou que teve relações sexuais com a companheira dentro do carro e justificou a presença de sangue afirmando que ela estaria menstruada. Além disso, vestígios de sangue foram localizados na casa onde o casal morava e em peças de roupa de uso pessoal.

