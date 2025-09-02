Logo R7.com
Marido e pai: jovem morre em acidente indo ao encontro de esposa grávida em SC

Erick Cordeiro da Silva, de 22 anos, morreu após cair com a moto em um córrego no bairro Piedade, em Canoinhas

ND Mais|Do R7

Erick Cordeiro da Silva, de 22 anos, morreu na madrugada desse domingo (31) após sofrer um acidente e cair em um córrego no bairro Piedade, em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. Ele deixa esposa, uma filha, pais, irmãos, além de outros familiares e amigos enlutados.

