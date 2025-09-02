Marido e pai: jovem morre em acidente indo ao encontro de esposa grávida em SC Erick Cordeiro da Silva, de 22 anos, morreu após cair com a moto em um córrego no bairro Piedade, em Canoinhas ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 21h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Erick Cordeiro da Silva, de 22 anos, morreu na madrugada desse domingo (31) após sofrer um acidente e cair em um córrego no bairro Piedade, em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. Ele deixa esposa, uma filha, pais, irmãos, além de outros familiares e amigos enlutados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Motociclista morre em colisão violenta com muro na SC-401, em Florianópolis

VÍDEO: Motorista é esmagado pelo próprio carro após ser ejetado pela janela em SC

Nomeado ilegalmente, secretário é exonerado em Pomerode após ação do MPSC