Marina da Beira-Mar Norte: de costas para o mar, Florianópolis quer resgatar vocação náutica Liberação da instalação do Parque Urbano e Marina da Beira-Mar Norte está travada na Justiça, e construção do equipamento, esperado... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 10h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um investimento de R$ 193 milhões para construir um parque urbano e uma marina da Beira-Mar Norte em Florianópolis numa área de 440 mil m², com ambientes terrestres e aquáticos está, mais uma vez, na incerteza, depois que o TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) suspendeu o processo de licenciamento ambiental da obra.

Saiba mais sobre os desafios e as expectativas para a marina da Beira-Mar Norte consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imposto de Renda 2025: este erro da Receita Federal pode levar você à malha fina

Procura de argentinos por imóveis em Balneário Camboriú cresce 45%

Obras do binário provocam mudanças no trânsito em Criciúma nesta quinta-feira