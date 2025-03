Marina de Itapema deve melhorar economia local e valorizar setor imobiliário Marina de Itapema é um dos projetos em desenvolvimento na cidade; complexo náutico comportará 400 embarcações ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h06 ) twitter

A futura Marina de Itapema promete ser um divisor de águas para a economia local, com um impacto direto no mercado imobiliário da cidade. Com um investimento de R$ 19 milhões, o projeto, que aguarda a aprovação da SPU (Secretaria do Patrimônio da União), integra um conjunto de ações que buscam alavancar o crescimento de Itapema, cidade que já lidera o ranking de valorização imobiliária no Brasil.

