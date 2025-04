Marinha vai investigar causa de incêndio em praia de Itajaí Incêndio em praia pode ser sido causado por ação humana; investigação da Marinha pode durar até 40 dias ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 01h25 ) twitter

Em nota divulgada nesta terça-feira (8), a Marinha do Brasil informou que irá investigar as causas do incêndio que atingiu o Morro do Farol de Cabeçudas, nas proximidades da Praia da Solidão, em Itajaí. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (7).

