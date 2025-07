Mário Petrelli será homenageado com nome de rua em cidade de SC Sanção da Lei que oficializa o nome da via cabe ao prefeito; trecho fica localizado no Centro Histórico e tem cerca de 45 metros de...

Mário Petrelli, fundador do Grupo ND em Santa Catarina e do Grupo RIC no Paraná, será homenageado com o nome de uma rua em Laguna, no Litoral Sul do estado. A decisão foi aprovada por unanimidade em Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores neste mês.

