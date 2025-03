Mário Sérgio, o herói improvável do Avaí, comemora os dois gols e mira o título Lateral-esquerdo Mário Sérgio, que voltou ao time após um mês fora, fez os dois gols do Avaí no empate com a Chapecoense na final do...

ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 05h06 (Atualizado em 16/03/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share