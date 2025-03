Mário Sérgio vive o Avaí de uma forma diferente antes da final do Catarinense Observando tudo, o lateral-esquerdo Mário Sérgio, autor de dois gols em Xanxerê, fala sobre como o Avaí tem mudado para ser o maior... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 20h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O título do Campeonato Catarinense de 2025 pode fazer o Avaí se tornar o maior campeão do Estado, já que está empatado com o Figueirense em 18 conquistas. Em entrevista coletiva ontem, o lateral-esquerdo Mário Sérgio comentou que o clube como um todo tem feito um trabalho para que a taça seja mantida na Ressacada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!

Leia Mais em ND Mais:

Falhas técnicas? Tesla realiza recall de quase 50 mil veículos Cybertruck, o 8º em dois anos

Jorginho Mello assina ordem de serviço para construção de área de escape no Goio-Ên

Estacionamento rotativo em Criciúma será ampliado para três bairros até o fim do ano